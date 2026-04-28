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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (28.04.2026) in der Industriestraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr gegen 9.55 Uhr in der Straße Am Wallgraben und nahm im Kreisverkehr die Ausfahrt in die Industriestraße. Hierbei streifte mit seinem Fahrzeuge einen 20 Jahre alten Fußgänger auf dem dortigen Zebrastreifen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte versicherte sich, dass dem 20-Jährigen nichts Schlimmeres passiert ist, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen grauen Mercedes gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 65 Jahre alt gewesen sein und hatte weiße Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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