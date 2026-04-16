Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Kassel: Folgemeldung: Vermisste 19-jährige Angelina G. aus Kassel wurde angetroffen
Kassel (ots)
Die aktuell vermisste 19-jährige Angelina G. aus Kassel konnte angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern, die bei der Suche unterstützt haben. Die Pressevertreter werden gebeten, das Bild soweit wie möglich aus den Publikationen zu entfernen.
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