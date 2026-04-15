Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 30-Jähriger wurde tot aufgefunden

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Der vermisste 30-Jährige wurde am heutigen Nachmittag im Rahmen der Vermisstensuche von der Polizei leblos in Schauenburg gefunden. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät. Die Todesursache ist bislang noch unklar, weshalb die Ermittlungen hierzu andauern.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto des 30-Jährigen sofern möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

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