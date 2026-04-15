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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 30-Jähriger wurde tot aufgefunden

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Der vermisste 30-Jährige wurde am heutigen Nachmittag im Rahmen der Vermisstensuche von der Polizei leblos in Schauenburg gefunden. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät. Die Todesursache ist bislang noch unklar, weshalb die Ermittlungen hierzu andauern.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto des 30-Jährigen sofern möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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