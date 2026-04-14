Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Brand auf Firmengelände in Fuldatal-Ihringshausen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

In der Ihringshäuser Straße in Fuldatal, an der Stadtgrenze zu Kassel, kommt es aktuell zu einem größeren Brand auf einem Firmengelände. Feuerwehr und Polizei sind alarmiert und dort im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner im Bereich der Brandstelle gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Auch die Brandursache ist gegenwärtig noch unbekannt.

Wir berichten nach.

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