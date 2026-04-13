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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tempo-Kontrollen an Schulen nach den Ferien: Nur 3,6 Prozent zu schnell

Kassel (ots)

Vellmar, Niestetal, Baunatal und Kassel:

Ein positives Fazit ziehen Bedienstete des Radarkommandos der Kasseler Polizei, der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar nach gemeinsamen Geschwindigkeitskontrollen, die sie am heutigen Montag zum Schulbeginn nach den Osterferien an vier Schulen durchführten. Zum Schutz der Schüler überprüften sie in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 13:30 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer im Bereich der Grundschule Obervellmar, der Wilhelm-Leuschner-Schule in Niestetal, der Erich-Kästner-Schule in Baunatal und der Albert-Schweitzer-Schule in Kassel. Die höchste gemessene Geschwindigkeit an diesem Tag erreichte ein Verkehrsteilnehmer in Baunatal, der mit 53 km/h statt der erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs war. Insgesamt fuhren 3.130 Fahrzeuge durch die vier Messstellen, wobei es 113-mal blitzte. Dies entspricht einer erfreulich niedrigen Überschreitungsrate von 3,6 Prozent.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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