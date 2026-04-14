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POL-KS: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub mit Axt auf Fuldataler Supermarkt: Zeugen gesucht

POL-KS: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub mit Axt auf Fuldataler Supermarkt: Zeugen gesucht
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Kassel (ots)

(Bitte beachten sie auch unsere am 21.10.2025, um 11:08 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6141988 veröffentlichte Pressemitteilung).

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am frühen Morgen des 21. Oktober 2025 überfiel ein bislang unbekannter Täter mit einer Axt einen Supermarkt in der Ihringshäuser Straße in Fuldatal. Trotz intensiver Ermittlungen der Kasseler Kripo konnten bislang keine Hinweise auf die Identität des Mannes erlangt werden, weshalb eine Richterin nun die Veröffentlichung der Bilder einer Überwachungskamera anordnete. Die in dem Fall ermittelnden Beamten erhoffen sich dadurch Hinweise auf den Täter aus der Bevölkerung zu erhalten.

Der Raubüberfall hatte sich am Dienstag, 21. Oktober 2025, gegen 6:25 Uhr ereignet. Der bislang unbekannte Täter war mit einer Axt in der Hand in das Geschäft gekommen, direkt auf die Kassiererin zugegangen und hatte von ihr die Herausgabe des Geldes aus der Kasse gefordert. Nachdem die verängstigte Mitarbeiterin der Aufforderung nachgekommen war und das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der Räuber nach draußen, wo sich seine Spur verliert. Die Kassiererin blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Der jüngere, männliche Täter ist ca. 1,70 Meter groß, schlank, hatte einen dunkleren Teint, war dunkel maskiert, trug ein Basecap mit kariertem Schild, eine weinrote Adidas-Hose, einen beigefarbenen Kapuzenpullover, dunkle Handschuhe, dunkle Sneaker und einen schwarzen Rucksack. Er soll Deutsch mit einem unbekannten ausländischen Akzent gesprochen haben.

Zeugen, die den Ermittlern der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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