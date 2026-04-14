Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Fuldatal-Ihringshausen: Hoher Schaden; Brandursache noch unklar

Kassel (ots)

(Bitte beachten sie auch unsere heute, um 10:22 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6254924 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Nachdem es am heutigen Dienstagmorgen zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Ihringshäuser Straße in Fuldatal, nahe der Stadtgrenze zu Kassel, kam, dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr weiterhin an. Der Brand war von mehreren Anwohnern gegen 10:10 Uhr gemeldet worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand die größere Halle, in der sich neben dem Lager einer Baufirma auch eine Auto- und Teilewerkstatt befindet, bereits im Vollbrand. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Bevölkerung aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein 18-jähriger Mann aus Baunatal, der sich zum Ausbruch des Feuers alleine im Werkstattbereich aufgehalten hatte, konnte die Halle noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Mehrere Anwohner klagten infolge des Einatmens von Rauch über Unwohlsein, nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aber keine der Personen medizinisch behandelt. Die Halle wurde durch den Brand völlig zerstört. Zudem griff das Feuer auf eine Holzgartenhütte auf einem angrenzenden Gewerbegrundstück über. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen der eingesetzten Polizeibeamten im niedrigen siebenstelligen Bereich liegen.

Zur Brandursache und zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Für die Spurensicherung setzt die Polizei aktuell auch eine Drohne ein. Die Brandstelle wird nach Abschluss der Löscharbeiten für die weiteren Brandursachenermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei beschlagnahmt.

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