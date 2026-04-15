Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2. Folgemeldung zum Brand in Fuldatal-Ihringshausen: Feuer möglicherweise fahrlässig verursacht

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere gestern, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Brand.)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Die Ermittlungen zum gestrigen Brand eines Hallenkomplexes auf einem Firmengelände in Fuldatal-Ihringshausen sind am heutigen Mittwoch von den Brandursachenermittlern der Kasseler Kripo fortgeführt und die Brandstelle aufgesucht worden. Wie die Kriminalbeamten berichten, hat der hohe Zerstörungsgrad der Halle die Ermittlungen erheblich erschwert. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Ob der Großbrand möglicherweise fahrlässig durch den 18-jährigen Mann aus Baunatal, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein im Werkstattbereich der Halle aufgehalten und dort offenbar Arbeiten an einem Pkw durchgeführt hatte, verursacht wurde, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In diese ist auch das Hessische Landeskriminalamt eingebunden. Der Großbrand hatte einen immensen Schaden verursacht, der sich nach ersten Schätzungen der Brandermittler auf zweieinhalb Millionen Euro beläuft. Die Ermittlungen dauern an.

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