Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ladendieb greift Kaufhausdetektiv an und bedroht Polizeibeamte mit dem Tode

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Kassel hat am gestrigen Dienstagnachmittag einen Ladendetektiv angegriffen, nachdem dieser ihn beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt ertappt hatte. Der hochaggressive Mann wurde daraufhin in das Polizeigewahrsam gebracht, wo er anschließend begann, sich selbst zu verletzen. Die ihm zur Hilfe eilenden Polizisten beleidigte er dann massiv und bedrohte sie mit dem Tode. Der 36-Jährige wurde schließlich in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Er muss sich nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung verantworten.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, wurden sie gegen 15:45 Uhr in die Drogerie in der Unteren Königsstraße gerufen. Dort sollte der 36-Jährige zuvor Socken und Kosmetika eingesteckt und dann versucht haben, das Geschäft zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Als ihn der Ladendetektiv daraufhin angesprochen und ihn am Verlassen des Marktes gehindert habe, soll der 36-Jährige ihn unvermittelt angegriffen haben. Wie der Ladendetektiv den Polizisten gegenüber weiter angab, habe er den hochaggressiven Mann dann bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizeistreife festgehalten. Da sich der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Ladendieb auch den Beamten gegenüber unverändert aggressiv zeigte, wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten zunächst in eine Zelle des Zentralen Polizeigewahrsams gebracht. Dort begann der 36-Jährige jedoch, sich selbst zu verletzen. Als mehrere Beamte dem Mann daraufhin zu Hilfe kamen, wurden diese von ihm massiv beleidigt, bespuckt und mit dem Tode bedroht. Der offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 36-Jährige wurde anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die Ermittlungen dauern an.

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