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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Papiermüllcontainer in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Dienstagmorgen (28.04.2026) Papiermüllcontainer an der Leuschnerstraße in Brand geraten. Eine Zeugin meldete gegen 11.45 Uhr mehrere brennende Papiermüllcontainer. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen mehrere der 1.100 Liter Container in Vollbrand und das Feuer hatte bereits die angrenzende Hausfassade bis zum siebten Obergeschoss beschädigt. Zu der Zeit befanden sich keine Anwohner im Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von rund 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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