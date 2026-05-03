Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Preesemitteilung Inspektionsdienst Jena

Jena (ots)

Vandalismus im Stadtzentrum von Jena

Am Samstagmorgen wurde die Polizei Jena darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Bereich der Knebelstraße Altkleidercontainer abgebrannt wurden. Vor Ort bestätigte sich die Information. Sowohl die Container als auch der Inhalt mit gespendeten Kleidungsstücken waren verbrannt. Zudem wurden zwei Mülltonnen in der Ludwig-Weimar-Gasse angezündet und dadurch komplett zerstört. Weiterhin wurden in einem Geschäft in der Rathausgasse die Fensterscheiben zerstört. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Nicht genehmigter Autokorso durch Jena

Am Freitagabend wurde dem Inspektionsdienst Jena mitgeteilt, dass ein Fahrzeugverband von mindestens 20 Fahrzeugen entgegen den geltenden Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung aus Richtung Stadtzentrum in Richtung Lobeda fahren soll. Unter anderem fuhren die Fahrzeuge entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Nach Informationen von Zeugen wurden dabei auch andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst. Die Polizei Jena sucht hierfür weitere Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, welche durch den Autokorso beeinträchtigt worden sind. Können Sie Hinweise zum Sachverhalt geben, dann melden Sie sich bitte unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

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