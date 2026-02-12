LPI-SHL: Fahren unter berauschenden Mitteln

Schmalkalden (ots) - Freitagmittag kaufte eine Seniorin in einem Einkaufsmarkt in der Kasseler Straße in Schmalkalden ein. Ein bislang unbekannter Mann sprach sie an und bat sie um Hilfe, weil er eine Packungsangabe angeblich nicht finden konnte. Er verwickelte sie in ein Gespräch und ging dann zu einer Personengruppe, die sich im Nahbereich befand, zurück. An der Kasse bemerkte die Frau das Fehlen ihres Geldbeutels, ...

