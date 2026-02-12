LPI-SHL: Fahren unter berauschenden Mitteln
Eisfeld (ots)
In der Nacht zu Donnerstag (12.02.2026) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen 36-jährigen Autofahrer in Eisfeld. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille und auch ein Drogenvortest verlief positiv. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Sicherstellung des Führerscheins. Nach der Untersagung der Weiterfahrt bearbeiten die Polizisten jetzt eine Anzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell