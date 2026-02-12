LPI-SHL: Beschädigung am Außenspiegel
Zella-Mehlis (ots)
In der Zeit von Dienstag, 23:00 Uhr, bis Mittwochmorgen beschädigten unbekannte Täter den rechten Außenspiegel eines in der Buddeusstraße in Zella-Mehlis geparkten Renault Megane's. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0036163/2026 entgegen.
