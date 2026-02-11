LPI-SHL: Beim Abbiegen zusammengestoßen
Meiningen (ots)
Eine 38-jährige Autofahrerin fuhr Dienstagabend auf der Leipziger Straße in Meiningen in Richtung Zentrum. Beim Abbiegen in die Jerusamler Straße übersah sie eine entgegenkommende 41-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell