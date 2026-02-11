PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Schule eingebrochen

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Freitag bis Dienstagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Grundschule in der Waldstraße in Hildburghausen ein. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0035052/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

