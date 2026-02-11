Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kantine

Suhl (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstag, 10:30 Uhr, bis Mittwoch, 03:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Kantine in der Bahnhofstraße in Suhl. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen 20 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0035951/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

