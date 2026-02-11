PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kantine

Suhl (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstag, 10:30 Uhr, bis Mittwoch, 03:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Kantine in der Bahnhofstraße in Suhl. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen 20 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0035951/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 09:50

    LPI-SHL: Zwei positive Vortests

    Suhl (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Dienstagnachmittag einen 23-jährigen Autofahrer und Dienstagabend eine 26-jährige Autofahrerin in Suhl. Ein jeweils durchgeführter Drogenvortest verlief bei den Personen positiv, weshalb eine Blutentnahme in Krankenhaus folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt in beiden Fällen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:04

    LPI-SHL: Zusammenstoß auf der B19

    Schwallungen (ots) - Ein 84-jähriger Autofahrer fuhr Montagnachmittag aus der Ortslage Schwallungen kommend auf die B19 in Richtung Wasungen auf. Dabei übersah er einen aus Richtung Schmalkalden kommenden vorfahrtsberechtigten 37-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:43

    LPI-SHL: Mehrere Gartenhäuser angegriffen

    Römhild (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag, 16:30 Uhr, bis Montagmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mindestens elf Gartenhäusern in einer Gartenanlage "Am Mühlpfad" in Römhild. Die Unbekannten durchwühlten das Innere und entwendeten aus zwei Gartenhäusern Elektrowerkzeug (Kettensäge und Winkelschneider) sowie eine Box im Gesamtwert von über 600 Euro. Der verursachte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren