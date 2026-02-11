LPI-SHL: Zwei positive Vortests

Schwallungen (ots) - Ein 84-jähriger Autofahrer fuhr Montagnachmittag aus der Ortslage Schwallungen kommend auf die B19 in Richtung Wasungen auf. Dabei übersah er einen aus Richtung Schmalkalden kommenden vorfahrtsberechtigten 37-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

