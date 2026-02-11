LPI-SHL: Zwei positive Vortests
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Dienstagnachmittag einen 23-jährigen Autofahrer und Dienstagabend eine 26-jährige Autofahrerin in Suhl. Ein jeweils durchgeführter Drogenvortest verlief bei den Personen positiv, weshalb eine Blutentnahme in Krankenhaus folgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt in beiden Fällen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell