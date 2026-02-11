Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter festgenommen

Bad Liebenstein (ots)

Montagmorgen meldete ein Hotel in der Straße "Esplanade" in Bad Liebenstein den Aufbruch einer Kasse und die Entwendung von Bargeld. Wenig später teilte eine Apotheke in der Herzog-Georg-Straße einen erneuten Einbruch (s. Pressemitteilung vom 05.01.2026) mit. Während der Ermittlungen fiel der Verdacht auf einen 19-Jährigen, der am Abend zuvor im Hotel eingecheckt hatte. Er wurde wenig später beim Frühstück festgestellt und vorläufig festgenommen. In seinen Sachen fanden die Polizisten verschiedene Medikamente, die der Apotheke zugeordnet werden konnten sowie den Schlüssel für ein nicht ihm zugeordnetes Hotelzimmer. Montagnachmittag wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl u.a. wegen mehrerer Apothekeneinbrüche erließ. Der 19-Jährige kam in eine Jugendstrafanstalt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl dauern an.

