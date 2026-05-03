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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ruhestörung durch laute Musik - Polizei schreitet ein

Apolda (ots)

In der Nacht vom 01. Auf den 02. Mai 2026 wurde der Polizei mehrfach eine Ruhestörung durch laute Musik aus einer Wohnung in Apolda gemeldet. Nach ersten Hinweisen gegen 23:40 Uhr suchten Einsatzkräfte die betreffende Anschrift auf. Die dort angetroffene Person wurde zur Einhaltung der Nachtruhe ermahnt.

In der Folge kam es jedoch erneut zu Beschwerden aus der Nachbarschaft, sodass die Polizei ein weiteres Mal einschreiten musste. Da die Lautstärke weiterhin erheblich wahrnehmbar war, wurde schließlich eine Musikbox sichergestellt, um die Ruhestörung zu unterbinden.

Weitere Maßnahmen warn nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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