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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickdiebstahl in Jena-Lobeda

Jena (ots)

Samstag, den 02.04.2026, gegen 16:30 Uhr wurde eine 91-jährige Frau in Jena Lobeda Opfer eines Trickdiebstahls. Die Geschädigte war fußläufig in der Karl-Marx-Straße unterwegs, als neben ihr ein bislang unbekannter Pkw anhielt. Aus diesem soll dann eine Frau ausgestiegen und die Geschädigte nach dem Weg zum Klinikum gefragt haben. Nach der Antwort habe die unbekannte Frau ihr zum "Dank" eine Kette um den Hals gehangen. Im gleichen Zuge entwendete sie die bereits am Hals befindliche Goldkette der 91-jährigen im Wert von ca. 800 Euro.

Wer Hinweise zum Geschehen, insbesondere zum Fahrzeug und den Personen geben kann, wird gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.jena.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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