LPI-J: Ladendieb an Tankstelle gestellt

Jena (ots) - Samstag, den 02.04.2026, gegen 16:30 Uhr wurde eine 91-jährige Frau in Jena Lobeda Opfer eines Trickdiebstahls. Die Geschädigte war fußläufig in der Karl-Marx-Straße unterwegs, als neben ihr ein bislang unbekannter Pkw anhielt. Aus diesem soll dann eine Frau ausgestiegen und die Geschädigte nach dem Weg zum Klinikum gefragt haben. Nach der Antwort habe die unbekannte Frau ihr zum "Dank" eine Kette um ...

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