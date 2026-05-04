LPI-J: Ladendieb an Tankstelle gestellt
Jena (ots)
Sonntagmorgen stellten Mitarbeiter einer Tankstelle in der Camburger Straße in Jena einen vermeintlichen Ladendieb fest. Dieser betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und versuchte hier, 5 alkoholische Getränkedosen in einem mitgeführten Warenkorb zu verbergen. An der Kasse bezahlte der 44-jährige dann nur eine Apfelschorle. Nach Ansprache gab er das Beutegut heraus und verließ die Tankstelle. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten Mann kurzerhand stellen. Weiteres Beutegut wurde nicht aufgefunden. Den Dieb erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.
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