Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räucherofen fängt Feuer

Saale-Holzland (ots)

Am 03.05.2026 kam es gegen 21:40 Uhr in Bürgel auf einem Privatgelände in einem Nebengebäude zu einem Brandgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in dem Gebäude ein Räucherofen zum Kalträuchern (18 Grad) von Würsten betrieben. Dabei brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer im Bereich des Ofens aus. In der Folge wurde eine Decke zum Dachboden leicht beschädigt und verrußt. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 500 Euro geschätzt.

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