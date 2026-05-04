LPI-J: Feldhase kreuzt B7
Weimar/Weimarer Land (ots)
Ein 63-jähriger Fahrer eines VW Passat befuhr Sonntagabend die B7 aus Richtung Mellingen kommend in Richtung Frankendorf. Etwa 200m vor dem Ortseingang kreuzte ein Feldhase die Fahrbahn. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte eine Kollision mit dem Tier nicht verhindert werden. Das Tier verendete noch am Unfallort. Am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.
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