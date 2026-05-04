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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feldhase kreuzt B7

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein 63-jähriger Fahrer eines VW Passat befuhr Sonntagabend die B7 aus Richtung Mellingen kommend in Richtung Frankendorf. Etwa 200m vor dem Ortseingang kreuzte ein Feldhase die Fahrbahn. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte eine Kollision mit dem Tier nicht verhindert werden. Das Tier verendete noch am Unfallort. Am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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