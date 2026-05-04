LPI-J: Garage aufgebrochen
Apolda (ots)
In eine Garage eines Garagagenkomplexes in der Jenaer Straße in Apolda wurde in der Nacht zum Sonntag eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Sony Radio gestohlen. Zeugen, welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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