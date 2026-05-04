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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garage aufgebrochen

Apolda (ots)

In eine Garage eines Garagagenkomplexes in der Jenaer Straße in Apolda wurde in der Nacht zum Sonntag eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Sony Radio gestohlen. Zeugen, welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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