LPI-J: Garage aufgebrochen

Weimar/Weimarer Land (ots) - Am frühen Morgen des 04.05.2026 wurde der Polizei in Weimar gegen 04:30 Uhr ein Brandgeschehen auf dem Ilmtal-Radweg zwischen Buchfart und Hetschburg gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Personen zu Fuß von Buchfart in Richtung Hetschburg unterwegs, als sie von unbekannten Tätern mit Taschenlampen verfolgt wurden. Kurz darauf nahmen sie das Werfen eines brennenden Gegenstands ...

mehr