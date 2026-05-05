LPI-J: Unfall nach Missachtung Rotlicht
Jena (ots)
Ein 29-jähriger Fahrradfahrer befuhr Montagabend die Keßlerstraße aus Jena Burgau kommend in Richtung des Jenaer Nahverkehrs. Dabei missachtete er das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem VW Caddy. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Berauschende Substanzen konnten nicht festgestellt werden.
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