LPI-J: Unfall nach Missachtung Rotlicht

Jena (ots) - Montagmittag begaben sich zwei unbekannte männliche Täter zu einem Wohnhaus in der Wöllnitzer Straße in Jena. Hier verschafften sie sich unter dem Vorwand einer Paketlieferung Zugang zum Objekt. Während ein Täter den 54-jährigen Geschädigten in ein Gespräch verwickelte, begibt sich der andere Täter in die offene Einliegerwohnung und entwendet hier diversen Schmuck im Wert von 500 Euro. Beide Täter ...

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