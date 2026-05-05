LPI-J: Auffahrunfall in Großlöbichau
Saale-Holzland (ots)
In Großlöbichau kam es gestern Nachmittag zu einem Auffahrunfall. Auf einer halbseitig geöffneten Straße fuhren zwei Pkws hintereinander. Als dann der vordere Pkw aufgrund von Gegenverkehr plötzlich bremsen musste, fuhr der dahinter befindliche Fahrzeugführer auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die gebotene Sorgfalt und Konzentration im Straßenverkehr sowie die Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstandes hin, um rechtzeitig auf Gefahrenmomente reagieren zu können.
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