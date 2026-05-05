Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtliche Sachbeschädigung

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants beobachtete am 05.05.2026, gegen 03:05 Uhr eine männliche Person dabei, wie sie mit einem Hammer auf die Fensterglasscheiben eines Supermarktes schlug. Anschließend entfernte sich die Person mit seinem Fahrrad vom Tatort. Polizeikräfte der PI Weimar konnten den 47-jährigen Täter im Nahbereich aufgreifen. Durch die Tat entstanden mehrere Löcher an zwei doppelglasigen Fensterscheiben. Die PI Weimar ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden wird auf 900 Euro geschätzt.

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