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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall auf B7 mit drei Fahrzeugen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Montagmorgen kam es auf der B7 in Nohra/ Abzweig Ulla zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei befuhren zwei Fahrzeuge die B7 aus Richtung Weimar kommend in Richtung Nohra, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Um eine Kollision zu vermeiden, führte ein Pkw Fahrer eine Gefahrenbremsung durch. Der dahinter befindliche Pkw konnte nicht adäquat reagieren und fuhr in der Folge auf. Durch die Kollision geriet das erste Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Alle Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Auch entstand an allen Pkw Sachschaden. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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