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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ergänzungsmeldung nach Gewalttat in Hessen - weibliche Mittäterinnen in Haft

Raststätte Teufelstal (ots)

Nach den umfangreichen Ermittlungen und Festnahmen von drei Tätern nach der schweren Gewalttat in Hessen vom 30.04.2026 auf den 01.05.2026, wurden nun auch gegen die zwei Mittäterinnen durch das AG Gera Haftbefehle erlassen und diese in Vollzug gesetzt. Beide befinden sich in einer Justizvollzugsanstalt. Da die Ermittlungen noch in den Anfängen stecken, können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details bekannt gegeben werden. Ergänzt werden kann lediglich, dass die Täter zwangsweise an der Raststätte Teufelstal halten mussten, da das Tatfahrzeug einen Defekt hatte. Hier konnte der Geschädigte 18-jährige dann fortfolgend Hilfe holen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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