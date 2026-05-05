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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Saale-Holzland (ots)

Am Montag, den 27.04.2026 gegen 16:40 Uhr soll durch eine unbekannte Person eine Glasflasche gegen ein Wohnhaus in Crossen an der Elster, im Wiesenweg geworfen wurden sein. Hierdurch entstand Schaden an der Hausfassade. Durch den Geschädigten wurde mutmaßlich eine junge Frau wahrgenommen, bei welche es sich um eine Zeugin handeln könnte.

Zeugen die diesbezügliche Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich unter dem Aktenzeichen ST/0103820/2026 bei der PI Saale-Holzland zu melden (+49 361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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