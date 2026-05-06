Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von Großbaustelle

Jena (ots)

Im Zeitraum vom 04.05.2026, 17:00 Uhr bis 05.05.2026, 06.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einer Großbaustelle in der Otto-Schott-Straße. Hier begaben sie sich in das Technikgebäude und entwendeten aus einem vor Ort befindlichen Verschlag diverse Werkzeuge im Wert von 1500 Euro.

Sollten Zeugen verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, so werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 - 810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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