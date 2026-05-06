PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von Großbaustelle

Jena (ots)

Im Zeitraum vom 04.05.2026, 17:00 Uhr bis 05.05.2026, 06.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einer Großbaustelle in der Otto-Schott-Straße. Hier begaben sie sich in das Technikgebäude und entwendeten aus einem vor Ort befindlichen Verschlag diverse Werkzeuge im Wert von 1500 Euro.

Sollten Zeugen verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, so werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 - 810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 14:00

    LPI-J: Ein tierischer Ausflug

    Weimar (ots) - Am heutigen Tag, gegen 11:00 Uhr kam es im Bereich der Rollgasse in Weimar zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz für Polizei und Bürger. Eine Entenmutter hatte sich gemeinsam mit ihren sechs Küken dazu entschieden, einen Ausflug in Richtung Innenstadt zu unternehmen - vielleicht für einen Einkaufsbummel? Mehrere aufmerksame Bürger versammelten sich kurzerhand mit Kartons, um die kleinen Ausreißer einzufangen und vor dem Straßenverkehr zu schützen. ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 13:24

    LPI-J: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

    Saale-Holzland (ots) - Am Montag, den 27.04.2026 gegen 16:40 Uhr soll durch eine unbekannte Person eine Glasflasche gegen ein Wohnhaus in Crossen an der Elster, im Wiesenweg geworfen wurden sein. Hierdurch entstand Schaden an der Hausfassade. Durch den Geschädigten wurde mutmaßlich eine junge Frau wahrgenommen, bei welche es sich um eine Zeugin handeln könnte. Zeugen die diesbezügliche Wahrnehmungen getätigt haben, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren