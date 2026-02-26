PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Kriminalitätsbericht 2025 wird am 2. März veröffentlicht

Recklinghausen (ots)

Am kommenden Montag, 2. März, wird der Kriminalitätsbericht 2025 veröffentlicht. Der Bericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Kriminalitätslage in den Städten des Kreises Recklinghausen sowie in der Stadt Bottrop.

Wir werden an diesem Tag eine Pressemeldung (inklusive Link zum Download des Berichtes) herausgeben.

Für Nachfragen wird von 13:00 bis 16:00 Uhr der Leiter der Direktion Kriminalität -Jürgen Häusler- telefonisch zur Verfügung stehen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, bitten wir Medienvertretende, Fragen und eine telefonische Erreichbarkeit an folgendes Email-Postfach zu senden: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de .

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

