Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: mutmaßlicher Einbrecher mit Fotos gesucht

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

An der Clemens-August-Straße brachen zwei unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte ein - die Polizei sucht jetzt mit einer Fotofahndung nach einem der tatverdächtigen Männer. Während ein Täter das Küchenfenster aufhebelte und sich so Zugang in das Objekt verschaffte, hielt sich der andere Mann an der Haustür auf. Als er die Klingel betätigte, wurde er von einem Überwachungssystem aufgenommen. Diese Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/196026

Wer den Mann kennt und/oder Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell