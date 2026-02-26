PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: mutmaßlicher Einbrecher mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots)

An der Clemens-August-Straße brachen zwei unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte ein - die Polizei sucht jetzt mit einer Fotofahndung nach einem der tatverdächtigen Männer. Während ein Täter das Küchenfenster aufhebelte und sich so Zugang in das Objekt verschaffte, hielt sich der andere Mann an der Haustür auf. Als er die Klingel betätigte, wurde er von einem Überwachungssystem aufgenommen. Diese Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/196026

Wer den Mann kennt und/oder Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

  • 26.02.2026 – 14:31

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

    Recklinghausen (ots) - Im Stadtgebiet von Castrop-Rauxel hat die Polizei am Mittwoch verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. In erster Linie standen die Beamtinnen und Beamten in der Nähe von Schulen (bzw. auf Schulwegen). Dabei wurden einige Verstöße festgestellt. Auf der Kirchstraße in Ickern wurde zum Beispiel ein Fahrer erwischt, der mit seinem ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:25

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Betrugsmasche erfolgreich

    Recklinghausen (ots) - An der Straße "Am Knie" waren am Dienstagnachmittag mutmaßliche Betrüger unterwegs. Gegen 16:00 Uhr rief eine Frau bei der Seniorin aus Castrop-Rauxel an. Sie gab sich als ihre Nichte aus und erklärte, dass sie erkrankt sei und für die Behandlung dringend Geld benötige. Kurz darauf übergab die Seniorin an ihrer Tür Bargeld und Schmuck an einen bislang unbekannten Abholer. Der Mann ging dann ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:40

    POL-RE: Waltrop: Zusammenstoß an Kreuzung - insgesamt sechs Verletzte

    Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Leveringhäuser Straße/Berliner Straße sind am Mittwochnachmittag ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Sechs Menschen - darunter vier Kinder/Jugendliche - wurden verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 42-jährige Autofahrerin aus Waltrop gegen 15.20 Uhr auf der Leveringhäuser Straße stadtauswärts unterwegs. An ...

    mehr
