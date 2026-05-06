LPI-J: 225.000 Euro an Betrüger verloren
Saale-Holzland (ots)
Ein 75-jähriger Pensionär aus Hermsdorf erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei im Saale-Holzlandkreis. Dieser investierte über mehrere Jahre 225.000 Euro in eine angebliche Investmentfirma für Kryptowährung. Diese versprach wiederum, dass sich der Betrag durch das Invest hierdurch auf 832.000 Euro erhöhen würde. Nachdem der Mann nun den versprochenen Betrag abrufen wollte, wurden von ihm weitere 12.000 Euro als Gebühr gefordert, welche er jedoch nicht überwies. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Jena.
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