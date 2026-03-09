PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kontrolle an der Grenze: Springmesser und Anscheinswaffe aufgefunden

Altenheim (ots)

Am Freitagabend (06.03.26) kontrollierten Bundespolizisten ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug am Grenzübergang Altenheim. Der Fahrer des Fahrzeug wies sich mit einem Personalausweis sowie einem Führerschein als deutscher Staatsangehöriger aus. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurde in der Mittelkonsole ein Springmesser sowie hinter dem Beifahrersitz eine Anscheinswaffe (Softairpistole) aufgefunden. Die beiden Gegenstände wurden sichergestellt, den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Anschluss konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

