Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachschaden nach Einbruch in Jugendclub

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannter Täter begaben sich im Tatzeitraum vom 04.05.2026 bis zum 05.05.2026, 09.00 Uhr in das nicht umfriedete Gelände eines Jugendclubs in Blankenhain. Hier brachen sie mit einem derzeit unbekannten Tatmittel das Vorhängeschloss zur Kellertür auf. Offenbar hatten es die Täter auf diverses Beutegut dort abgesehen. Die Täter wurden jedoch nicht fündig und verließen den Club ohne Beute. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15 Euro.

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