Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fensterscheibe mit Stahlkugel beschossen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmorgen offenbar die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Ortslage Am Ettersberg beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Bewohnerin hatte gegen 08:00 Uhr einen lauten Knall im Bereich der Terrasse wahrgenommen. Später stellte sie ein Loch in der Fensterscheibe fest. Vor dem Fenster fanden die Beamten eine etwa acht Millimeter große Metallkugel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Weimar bittet Zeugen, die im Bereich verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden (036458 583-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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