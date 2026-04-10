Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Aktueller Einsatz - Evangelisches Krankenhaus

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Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wurde heute um 13:23 Uhr zu einem Einsatz am Evangelischen Krankenhaus in der Stadtmitte alarmiert.

In einem Technikraum eines Nebengebäudes ist es zum Austritt eines Gefahrstoffes gekommen. Nach erster Einschätzung handelt es sich um geringe Mengen Ammoniak.

Das betroffene Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Verletzte sind derzeit nicht zu verzeichnen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führen aktuell unter geeigneten Schutzmaßnahmen Maßnahmen zur Sicherung und Aufnahme des Stoffes durch.

Das Hauptgebäude des Evangelischen Krankenhauses ist nicht betroffen. Die Zentrale Notaufnahme kann aktuell durch den Rettungsdienst nicht angefahren werden, ist jedoch für fußläufige Patienten weiterhin geöffnet. Für Besucher ist der Zugang derzeit eingeschränkt.

Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Wir bitten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Wir berichten weiter. (es)

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