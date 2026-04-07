Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Feuerwehr Bergisch Gladbach im Technologiepark im Einsatz - mehrere parallele Einsätze im Stadtgebiet

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Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach wurde am heutigen Abend um 18:13 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage in den Technologiepark im Stadtteil Moitzfeld alarmiert.

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises alarmierte die beiden Feuer- und Rettungswachen 1 und 2, der Einsatzführungsdienst (B-Dienst) sowie ein Rettungswagen an die Einsatzstelle.

Bei der ersten Erkundung wurde eine Rauchentwicklung aus einem Labor festgestellt. Zunächst war unklar, welche Stoffe in dem betroffenen Bereich beteiligt waren. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Maßnahmen zur Brandbekämpfung unter entsprechendem Eigenschutz ein.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden weitere Kräfte nachalarmiert. Neben dem Leitungsdienst (A-Dienst) kamen die Einheiten 7, 8 und 9 zum Einsatz. Zu den nachalarmierten Kräften gehörten zudem ein weiterer Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug. Ziel war unter anderem, eine mögliche Dekontamination von Einsatzkräften sicherzustellen, die unter spezieller Schutzkleidung im betroffenen Bereich eingesetzt wurden.

Eine zwischenzeitlich hinzugezogene Mitarbeiterin des Labors konnte Entwarnung geben. In dem betroffenen Bereich wurden keine gefährlichen Stoffe gelagert. Die Löschmaßnahmen konnten daraufhin unter regulären Schutzmaßnahmen fortgeführt und abgeschlossen werden. Die vorbereiteten Maßnahmen zur Dekontamination wurden nicht mehr erforderlich.

Die Einsatzstelle wurde gegen 20:30 Uhr an den Betreiber übergeben. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Zur Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet wurden die verwaisten Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 durch die Löschzüge 10 und 6 besetzt.

Während des laufenden Einsatzes kam es zu weiteren Alarmierungen im Stadtgebiet. Um 19:39 Uhr wurden Einheiten zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Scheidtbachstraße im Stadtteil Heidkamp alarmiert. Nach Erkundung stellte sich dieser Einsatz als Fehlalarm heraus.

Nur wenige Minuten später, um 19:48 Uhr, erfolgte die Alarmierung zu einem gemeldeten Brand in einem Gebäude in der Straße Vürfels im Stadtteil Refrath. Vor Ort konnte ein stark qualmender Blumenkasten festgestellt werden, der durch die Einsatzkräfte schnell abgelöscht wurde.

Insgesamt waren im Zeitraum von 18:13 Uhr bis etwa 21:00 Uhr alle verfügbaren Einheiten und Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach im Einsatz. (es)

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