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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Betrug - Telefontrickbetrüger

Apolda (ots)

In Apolda wurde gestern Nachmittag eine 86-Jährige durch eine Unbekannte, welche sich als ihre Tochter ausgab, angerufen. Die Betrügerin behauptete im Krankenhaus zu liegen und für eine medizinische Behandlung 50.000 Euro zu benötigen. Die Seniorin erkannte glücklicherweise den Betrug und beendete das Gespräch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Die Betrüger werden immer einfallsreicher. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bei solchen Anrufen keine persönlichen Daten, Angaben über Vermögen und Wertgegenstände zu machen oder Gelbeträge weiterzugeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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