Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei an Karneval im Einsatz für Ihre Sicherheit

Gelsenkirchen (ots)

Die kommenden Tage stehen komplett im Zeichen des Straßenkarnevals. Damit Sie die närrischen Tage sicher und sorglos erleben können, ist die Polizei Gelsenkirchen für Sie im Einsatz. Bis am Aschermittwoch das bunte Karnevalstreiben ein Ende hat, sind Gelsenkirchener Polizistinnen und Polizisten bei den Karnevalsumzügen präsent und sorgen für Sicherheit.

Damit die närrische Zeit harmonisch und friedvoll verläuft, ist gegenseitige Rücksichtnahme im dichten Gedränge unerlässlich - nicht jedes Anrempeln passiert aus aggressiver Stimmung heraus. Haben Sie außerdem immer Ihre Wertsachen im Blick: Gerade in Menschenansammlungen ist es oft nicht einfach zu unterscheiden, ob man von einem Narren oder einem Taschendieb angetanzt wird. Bewahren Sie deshalb Bargeld und Wertgegenstände am besten in Innentaschen auf.

Sich zu verkleiden, gehört zu Karneval wie der Tannenbaum zu Weihnachten. Achten Sie aber bitte darauf, andere Karnevalisten nicht mit Ihren Kostümen zu verunsichern oder zu verängstigen. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte auf das Mitführen von Spielzeugwaffen oder Messern verzichtet werden, denn diese sind oft nur schwer von echten Waffen zu unterscheiden.

Zeigen Sie Zivilcourage, wenn andere in Not sind, aber bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr. Wer Verdächtiges beobachtet, sollte die Polizei sofort über den Notruf 110 alarmieren. Das gilt auch, wenn Personen in Bedrängnis geraten oder Hilfe benötigen. Die Einsatzkräfte sind in der Nähe und können schnell eingreifen.

Fließt der Alkohol in Strömen, steigt bei vielen die Laune und sinkt gleichzeitig die Hemmschwelle. Wird also das ein oder andere Küsschen ausgetauscht, ist das nicht gleich eine Einladung zu weiterer körperlicher Annäherung. Achten Sie die Grenzen anderer. Nein bedeutet Nein und muss respektiert werden.

Um ausgelassen und beruhigt feiern zu können, sollten Sie sich vorher darum kümmern, wie Sie sicher nach Hause kommen. Denn wer Alkohol getrunken hat, sollte Auto, Motorrad, Fahrrad und sonstige Fahrzeuge stehen lassen. Machen Sie sich besser zu Fuß, mit Taxi, Bus oder Bahn auf den Heimweg. Und denken Sie daran: Ein paar Stunden Schlaf nach einer feucht-fröhlichen Feier reichen nicht aus, um wieder nüchtern zu werden - Alkohol baut sich nur langsam ab. Setzen Sie sich unter anderem mit verminderter Reaktionsfähigkeit ans Steuer, kann das schwere Folgen haben. Kommen Sie darüber hinaus am nächsten Morgen in eine Verkehrskontrolle, kann der Restalkohol auch hier Konsequenzen nach sich ziehen.

Achten Sie außerdem auf Ihre Getränke und lassen Sie diese keinesfalls unbeaufsichtigt stehen. Unbekannte könnten K.O.-Tropfen in Gläser oder Flaschen geben, um ihre Opfer zu betäuben und gefügig zu machen oder auszurauben.

Auch die Sicherheitskräfte, die an Karneval im Dienst sind, verdienen Respekt. Polizistinnen und Polizisten wollen nicht angepöbelt, bespuckt oder angegangen werden. Denn wenn an Karneval gesungen, geschunkelt und getanzt wird, steht Ihre Sicherheit immer ganz oben auf unserer Agenda.

Die Polizei Gelsenkirchen wünscht allen Karnevalisten fröhliche Tage!

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell