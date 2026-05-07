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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an Mehrfamilienhaus

Jena (ots)

Unbekannte Täter besprühten die Fassade eines Mehrfamilienhauses gegen 01:03 Uhr am 07.05.2026 in der Talstraße in Jena mit mehreren Graffiti. Eine Zeugin hörte dementsprechende Geräusche und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen brachten die Täter insgesamt vier Schriftzüge in grüner und rosa Farbe an der Gebäudefassade an. Drei der Graffiti waren unleserlich, ein weiteres trug die Aufschrift "TRASH". Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Durch die Farbschmierereien entstand Sachschaden an der Fassade des Hauses. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf, führte eine Nahbereichsfahndung durch und sicherte Spuren am Tatort. Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen im Bereich der Talstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden werden gebeten. (03641 - 810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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