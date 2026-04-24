Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Timmendorfer Strand // Verkehrsunfall in Timmendorfer Strand mit vier leicht verletzten Personen

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (22.04.) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW an der Einmündung des Wiesenwegs in die Bäderrandstraße, in Timmendorfer Strand. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle musste zeitweise vollgesperrt werden.

Gegen 14.20 Uhr befuhr eine 82-jährige Ostholsteinerin mit ihrem VW Taigo den Wiesenweg in Timmendorfer Strand und wollte an der Einmündung zur Bäderrandstraße nach links in Richtung Travemünde einbiegen. Hierbei übersah sie den in Richtung Scharbeutz fahrenden und vorfahrtberechtigten Hyundai eines 48-jährigen Lübeckers, so dass die Fahrzeuge zusammenstießen. In den PKW erlitten die beiden Fahrzeugführenden sowie zwei weitere männliche Jugendliche (17 und 15 Jahre alt) aus Lübeck einen leichten Schock, Abschürfungen und einen Knochenbruch. Alle Beteiligten wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen musste die Einmündung zeitweise voll gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 29000 EUR geschätzt.

Neben mehreren Rettungswagen und einem Notarzt war auch die örtliche Feuerwehr Timmendorfer Strand zum Abstreuen auslaufender Betriebsstoffe eingesetzt.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall hat die Polizeistation Timmendorfer Strand aufgenommen.

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