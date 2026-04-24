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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/ Travemünde und St. Gertrud Angebot zur Fahrradcodierung bei den Polizeistationen Eichholz und Travemünde

Lübeck (ots)

Es besteht für Interessierte die Möglichkeit, ihr Fahrrad, E-Bike, Kinderwagen oder auch Rollator bei der Polizei mit einem bundeseinheitlichen Code versehen zu lassen.

Die Aktion wird am Freitag, den 08.05.2026 in der Zeit zwischen 15.00 - 17.00 Uhr bei der Polizeistation Eichholz und am Samstag, den 30.05.2026 in der Zeit von 09.00 - 12.00 Uhr bei der Polizeistation Travemünde stattfinden.

Die Codierung wird von einem Fachunternehmen durchgeführt und durch die Polizei begleitet. Informationen dazu sind unter www.velo-id.de abrufbar.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Willkommen sind nicht nur Lübecker, sondern auch Interessierte aus dem Umland.

Die Kosten für das Codieren eines Fahrrades betragen 18 Euro, E-Bike inklusive Akku 28 Euro und für Kinderwagen sowie Rollator 10 Euro. Außerdem stehen Polizeibeamte der beiden Polizeistationen für Fragen rund um das Thema Diebstahlschutz zur Verfügung.

Auch wenn trotz Codierung ein Diebstahl nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, so wird die Tat für potentielle Täter erfahrungsgemäß unattraktiver. Gekennzeichnete Fahrräder lassen sich nach einem Diebstahl schwerer verkaufen, weil sie leichter zugeordnet werden können.

Es wird grundsätzlich empfohlen, Fahrräder und E-Bike beim Abstellen an öffentlich zugänglichen Orten immer ausreichend durch ein stabiles Fahrradschloss zu sichern. Auch Unterlagen des Fahrrades wie Rechnungen und ähnliches, auf denen die Rahmennummer notiert ist sollten für den Eigentumsnachweis sorgfältig aufbewahrt werden. Zudem ist es aus polizeilicher Sicht sinnvoll, ein Foto des eigenen Fahrrades zu besitzen.

Für weitere Informationen und Ratschläge besuchen Sie uns im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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