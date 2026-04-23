Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen Brand eines Anbaus einer Doppelhaushälfte in Lübeck St. Jürgen

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.04.2026) geriet in Lübeck St. Jürgen der Anbau einer Doppelhaushälfte in Brand. Eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr kümmerte sich um die Brandbekämpfung. Durch intensiven Löscheinsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert werden. Menschen wurden nicht verletzt. Noch am Mittwochnachmittag nahmen Beamte der Lübecker Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf.

Ausgebrochen war das Feuer gegen 14.00 Uhr in einem Anbau einer Doppelhaushälfte in der Vorrader Straße. Im Zuge der Löscharbeiten sperrten Beamte des 4. Polizeireviers die Vorrader Straße zwischen den Straßen Auf dem Ruhm und dem Ringstedtenweg. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen war die Fahrbahn gegen 16:40 Uhr wieder frei.

Nach einer ersten Sichtung des beschlagnahmten Brandortes durch die Lübecker Kriminalpolizei am Mittwochnachmittag suchten am Donnerstag Ermittler des Kommissariats 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck den Brandort auf. Nach derzeitigem Sachstand und Auswertung der Spurenlage brach das Feuer aufgrund eines technischen Defektes an einem Haushaltsgerät aus. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen derzeit nicht vor.

Die Gesamtschadenshöhe des brandbetroffenen Anbaus beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf circa 35.000EUR. Die Doppelhaushälfte ist weiterhin bewohnbar.

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