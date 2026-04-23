Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

E-Scooter-Fahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.04.2026) querte ein E-Scooter-Fahrer die Schwartauer Allee, stieß dabei mit der Front eines heranfahrenden Kleintransporters zusammen und verletzte sich durch den Zusammenprall lebensgefährlich. Es wurde ein Gutachter hinzugezogen, die Fahrbahn war bis in die Abendstunden gesperrt.

Um 16.15 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem E-Scooter die Schwartauer Allee von der Fackenburger Allee kommend in Fahrtrichtung Schwartauer Landstraße. Dabei nutzte er den linksseitigen Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Nach derzeitigem Sachstand soll er vor der Einmündung in die Marquardstraße auf die Fahrbahn gefahren sein, um diese zu queren. Danach soll er sich zwischen den auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen hindurch geschlängelt haben. Auf dem linken Fahrstreifen näherte sich währenddessen ein VW Amarok in Fahrtrichtung Fackenburger Allee.

Der 26-jährige Fahrer (Staatsangehörigkeit: deutsch) konnte einen Zusammenstoß mit dem E-Scooter-Fahrer, der in dem Moment auf den linken Fahrstreifen fuhr, nicht verhindern. Der 29-Jährige wurde in die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er war nicht ansprechbar und erlitt nach derzeitigem Stand lebensgefährliche Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt und setzte seinen Weg eigenständig fort.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachter zur Unfallstelle entsandt. Daher blieb die Fahrbahn in Fahrtrichtung Schwartauer Landstraße bis 18.50 Uhr gesperrt.

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