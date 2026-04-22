Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz Nord // Radfahrerin nach Verkehrsunfallflucht in der Lübecker Friedenstraße gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am Samstag, den 11. April 2026, verursachte eine Radfahrerin in der Friedenstraße in Lübeck einen Verkehrsunfall und schädigte einen parkenden PKW. Nachdem sie die beschädigten Fahrzeugteile von der Straße räumte, entfernte sie sich mit ihrem Rad in Richtung Innenstadt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Samstagabend, gegen 18.15 Uhr, befuhr eine Radfahrerin die Friedenstraße in Lübeck von der Lohmühle kommend in Richtung Innenstadt. Zwischen den Einmündungen Brolingstraße und Warendorpstraße stieß sie im Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW und stürzte. Anschließend sammelte die Frau herumliegende Teile des Außenspiegels ein und legte sie neben dem geschädigten Dacia ab. Anschließend setzte sie ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern.

Aufgrund des vorhandenen Videomaterials kann die Verursacherin als etwa 30-jährige Frau beschrieben werden. Sie hat eine schlanke sportliche Figur und ihre blonden Haare zu einem Dutt gebunden. Bekleidet war die Unfallbeteiligte mit einer auffällig gelben Sweatshirt-Jacke mit Kapuze. Sie trug eine schwarze Leggings, schwarze Stiefel und auf dem Rücken einen leicht gemusterten schwarzen Stoffrucksack. Unterwegs war die Radfahrerin mit einem älteren schwarzen Damenrad, welches auf dem Gepäckträger einen Fahrradkorb angebracht hatte.

Die Ermittler des 2. Polizeireviers Lübeck bitten die Radfahrerin, aber auch mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0451/131-6245 oder per Email unter luebeck.prev02@polizei.landsh.de zu melden.

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