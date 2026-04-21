PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin
Polizei kontrolliert Waffenverbot an Bahnhöfen in Eutin und Malente

Lübeck (ots)

Am 17.04.26 führten die Bundespolizei und Landespolizei Schleswig-Holstein eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle an den Bahnhöfen in Eutin und Malente sowie in den pendelnden Zügen zwischen den beiden Orten durch. Ziel der Maßnahmen war die Durchsetzung des Verbots von Waffen und Messern im öffentlichen Personenverkehr. Über 100 Personen wurden kontrolliert.

Am Freitag (17.04.26) führten die Bundespolizei und die Landespolizei Schleswig-Holstein zwischen 13:45 und 18:30 Uhr eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle an den Bahnhöfen in Eutin und Malente sowie auf den pendelnden Zügen zwischen den beiden Orten durch.

An der vom Polizeirevier Eutin organisierten Kontrolle waren insgesamt neun Beamte beteiligt - sechs von der Landespolizei Schleswig-Holstein und drei von der Bundespolizei.

Während der Kontrollmaßnahmen wurden circa 100 Personen überprüft. Dabei wurden drei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil Klappmesser zugriffsbereit mitgeführt wurden. Bei einer Person ergab sich während der Kontrolle der Verdacht, dass er seinen E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Im wurde zum Zwecke der Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Eine weitere Strafanzeige erfolgte, da ein E-Scooter ohne erforderlichen Versicherungsschutz betrieben wurde. Darüber hinaus führte die Kontrolle zu einem Fahndungstreffer, da gegen eine Person eine Aufenthaltsermittlung bestand.

Die überwiegende Mehrheit der kontrollierten Personen zeigte Verständnis für die Maßnahmen und nahm die Kontrollen positiv auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Jagelle - Pressesprecher
Telefon: 0451-131-2005
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 13:35

    POL-HL: HL-Travemünde / Festnahme eines flüchtigen Täters nach Einbruch

    Lübeck (ots) - Am Sonntagabend (19.04.2026) kam es in Lübeck Travemünde zu einem Einbruch in einen Friseursalon. Der Täter schlug eine Scheibe ein und flüchtete mit einer Geldkassette aus dem Salon. Dies wurde von Zeugen beobachtet, die ihn daraufhin verfolgten, bis Polizeibeamte den Mann vorläufig festnahmen. Die Lübecker Kriminalpolizei ermittelt gegen den ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:10

    POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord / Brand nahe Wohngebäude - Polizei sucht Zeugen

    Lübeck (ots) - Am Samstagabend (18.04.26) geriet eine Hecke an einem Mehrfamilienhaus im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord in Brand. Alle Bewohner konnten das Gebäude verlassen und blieben unverletzt. Durch das Feuer entstand Sach- und Gebäudeschaden, die Wohnungen bleiben jedoch bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren