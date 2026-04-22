Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Mehrere zerkratzte Pkw in St. Jürgen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag (14.-16.04.2026) kam es zu Beschädigungen an mehreren Fahrzeugen in der Straße Am Heidkoppelgraben in Lübeck St. Jürgen. Beamte der Polizeistation St. Jürgen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

Am Mittwochnachmittag (15.04.2026) teilte ein Anwohner der Straße Am Heidkoppelgraben in Lübeck St. Jürgen der Polizei mit, dass er soeben einen Schaden in Form eines Lackkratzers an seinem Pkw festgestellt habe. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten Polizeibeamte des 4. Polizeireviers Lübeck auch an einem weiteren Pkw einen augenscheinlich frischen Lackschaden feststellen. Der Halter des Autos teilte mit, dass dieses am vorherigen Dienstagabend noch unbeschädigt gewesen sei.

Am darauffolgenden Donnerstagmittag (16.04.2026) meldete sich eine Autofahrerin, die ihren Pkw einige Stunden zuvor in der Straße Am Heidkoppelgraben geparkt hatte, bei der Polizei und gab an, dass sie an diesem einen Lackkratzer festgestellt habe. Die Polizeibeamten konnten an insgesamt vier weiteren Pkw unterschiedlichen Fabrikats ähnliche Beschädigungen feststellen.

Durch die Polizeistation St. Jürgen werden nun sieben Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen geführt. Der Gesamtschaden liegt nach aktuellen Schätzungen bei 5000 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der näheren Umgebung der Straße Am Heidkoppelgraben wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0451-131 7430 oder per E-Mail unter st.juergen.pst@polizei.landsh.de mit der Polizeistation St. Jürgen in Verbindung zu setzen.

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