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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde
Festnahme eines flüchtigen Täters nach Einbruch

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (19.04.2026) kam es in Lübeck Travemünde zu einem Einbruch in einen Friseursalon. Der Täter schlug eine Scheibe ein und flüchtete mit einer Geldkassette aus dem Salon. Dies wurde von Zeugen beobachtet, die ihn daraufhin verfolgten, bis Polizeibeamte den Mann vorläufig festnahmen. Die Lübecker Kriminalpolizei ermittelt gegen den Lübecker wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Um 20.50 Uhr nahmen Zeugen in der Kurgartenstraße ein Knallgeräusch wahr. Sie konnten dieses einer augenscheinlich eingeschlagenen Fensterscheibe eines Friseursalons zuordnen und beobachteten daraufhin, wie ein Mann den Salon durch ebendieses Fenster mit einer Geldkassette in der Hand verließ. Sie informierten die Polizeiliche Regionalleitstelle und verfolgten parallel den Täter, der mit einem Fahrrad vom Tatort flüchtete. Während der Verfolgung gelang es einem Zeugen, dem Flüchtigen die Geldkassette abzunehmen. Der 47-jährige Lübecker (Staatsangehörigkeit: deutsch) konnte durch Polizeibeamte des 3. Polizeireviers Lübeck an der Bushaltestelle "Torstraße" angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige betrunken war. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, der einen vorläufigen Wert von 1,87 Promille ergab. Daher wurde der Mann zur Entnahme einer Blutprobe zunächst zum 3. Polizeirevier und anschließend zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Kriminaldauerdienst Lübeck gebracht.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort umfangreich Spuren. Eine genaue Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Einbruch führt das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck. Zudem leiteten Beamte des 3. Polizeireviers ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Malwine Stolzenwald - Pressesprecherin
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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